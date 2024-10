Milan Futuro, Silvano Vos ancora assente: ecco il motivo | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Stefano Bressi, Silvano Vos non era in campo durante Milan Futuro-Pianese. Ecco perché

Milan Futuro, Silvano Vos out per infortunio: ecco di che si tratta

Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Stefano Bressi, Silvano Vos non era in campo durante Milan Futuro-Pianese, perché sta recuperando da una lacerazione muscolare da trauma presa contro la Spal. Un infortunio non da sottovalutare per il giovane olandese.