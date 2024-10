Serie C – Pagelle Milan Futuro-Pianese: Nava salva, Cuenca brilla

Una partita che si mette subito in salita per il Milan Futuro, che dopo cinque minuti rimane in dieci per l'espulsione di Coubis. Un'inferiorità numerica che si percepisce soprattutto nell'immediato, mentre alla lunga il Milan Futuro riprende campo e ha anche un paio di occasioni. Inoltre, un gol viene annullato a Traorè. Gli ospiti, comunque, spingono e sfiorano il vantaggio più volte.