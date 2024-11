Milan, Vos asfalta Terracciano in allenamento: che magie! | Video

Silvano Vos, calciatore del Milan Futuro, ha messo in mostra tutte le sue qualità in allenamento: ecco il video di una sua azione

Che Silvano Vos fosse un talento cristallino lo si sapeva ancor prima che arrivasse al Milan, ma quello che ha fatto vedere in allenamento fa davvero strabuzzare gli occhi. Negli ultimi tempi, come noto, l'olandese si è dovuto fermare per un periodo abbastanza lungo a causa di un infortunio non particolarmente grave, ma che comunque lo ha costretto allo stop. E questo ha influito parecchio sulle prestazioni di Milan Futuro, con Daniele Bonera che non avendolo avuto a disposizione è incappato in qualche passo falso di troppo.