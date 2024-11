Calciomercato – Milan fortissimo su Ricci: si prepara la mossa per spiazzare tutti

Il Milan sarebbe già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato e soprattutto potrebbe già fare una prima mossa decisiva per l'arrivo di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, infatti, già da qualche tempo è finito sulla lista dei desideri della dirigenza rossonera in vista delle prossime finestre di trattative. E non solo per sostituire Ismael Bennacer, ma per dare alla mediana del Diavolo quell'upgrade con un profilo diverso da tutti quelli in rosa. Non è detto infatti che l'italiano non possa convivere con i due attuali titolari, ovvero sia Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.