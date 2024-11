Da Manchester a Genova, passando per Nizza: quante scintille fra Vieira e Balotelli

Queste storie fanno giri immensi e poi ritornano, peccato che in questo caso non si tratti d'amore. Il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino e da un ex rossonero passa a un altro ex rossonero, ovvero Patrick Vieira. L'ex tecnico del Crystal Palace siederà sulla panchina rossoblù incontrando, nuovamente, una sua vecchia conoscenza: Mario Balotelli.