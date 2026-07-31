Rafael Leao ha raggiunto il resto della squadra a Perth per la tourné estiva, ma il suo futuro resta incerto. Il portoghese vuole lasciare il Milan e l'interessamento di Fenerbahce e Galatasaray si fa sempre più concreto. In Via Aldo Rossi, però, non è ancora stata registrata alcuna offerta ufficiale. Il club rossonero, intanto, è già alla ricerca di un sostituto in grado di raccogliere l'eredità dell'attuale numero 10. A svelare nuovi indizi sull'identità del prossimo trequartista rossonero è stato Niccolò Ceccarini, direttore di 'Tuttomercatoweb.com'.

Milan, Ceccarini: "Ecco chi sostituirà Leao"

"Il futuro di Rafael Leao è ancora un rebus. Il giocatore è sul mercato ma serve un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Per il momento non ci sono stati movimenti importanti dalla Premier League e quindi l'ipotesi Turchia nei prossimi giorni potrebbe diventare quella più concreta con Fenerbahce e Galatasaray pronte all'azione. Se Leao dovesse partire il Milan potrebbe intervenire prendendo un trequartista di piede mancino".

La richiesta del Milan per Leão

I nomi in cima alla lista del Milan per sostituire Leao

Nel corso del suo editoriale per 'TMW',ha illustrato le caratteristiche che dovrà avere il sostituto dialIl club rossonero è pronto a separarsi da, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, dafiltravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano,ha escluso l'ipotesi di una cessione in, ma ha anche abbassato l'asticella acifra che rispecchia la valutazione del giocatore sul portale 'Transfermarkt.it'.In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Franco Mastantuono del Real Madrid e Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Sullo sfondo anche Ibrahim Maza , algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

La Roma valuta Soulé tra i 30 e i 40 milioni di euro, mentre Real Madrid e Arsenal aprono soltanto a prestiti o operazioni con diritto di recompra per Mastantuono e Nwaneri. Tutto, però, passa dalla cessione di Leao, che permetterebbe al Diavolo di liberarsi di un ingaggio da 6,5 milioni di euro lordi a stagione e finanziare i colpi in entrata.