Calciomercato Milan – Bouaddi, il Lille spara altissimo: ecco la richiesta

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano a cercare giovani talenti in giro per l'Europa. Gli occhi della dirigenza del Diavolo sarebbero anche sul giovanissimo Ayyoub Bouaddi . Il centrocampista classe 2007 del Lille sta giocando con grande continuità, mettendo in mostra tutto il suo talento. E la cifra per prelevarlo potrebbe essere molto alta . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan - Bouaddi, richiesta del Lille fuori mercato? Le cifre

Come riportato da AreaNapoli.it e appreso da fonti francesi, il Lille avrebbe sparato altissimo per il suo giovane gioiello: per cederlo durante il calciomercato estivo, vorrebbe circa 40 milioni di euro, forte di un contratto da poco firmato dal promettente classe 2007. Qualche contatto ci sarebbe stato con il Milan, mentre il Napoli sarebbe concentrato su altro: serve un difensore in grado di sostituire il duo titolare quando necessario e che dia maggiori garanzie di Rafa Marin e Juan Jesus. Un prezzo che sarebbe sicuramente molto altro per il giovanissimo Ayyoub Bouaddi. Vedremo quali saranno i piani del Milan.