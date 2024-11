CALCIOMERCATO MILAN

Manca sempre meno al calciomercato invernale. Il Milan potrebbe cercare almeno un colpo per migliorare una rosa che sembra di qualità, ma che forse potrebbe rivelarsi corta per tutte le competizioni che dovranno affrontare i rossoneri. Per il Diavolo, infatti, il rischio e di trovarsi poche alternative all'undici titolare. A centrocampo il Diavolo sembra molto corto. Il Milan guarda spesso ai talenti in giro per il mondo. Ecco una possibile opzione.