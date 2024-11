Calciomercato Milan – Moncada vuole il nuovo Rabiot: e Fonseca approva

I rossoneri si sono ripresi nelle ultime settimane, soprattutto con il successo ampio e meritato contro il Real Madrid in Champions Legue, ma in casa Milan - allo stesso tempo - tiene banco anche il calciomercato. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con la supervisione del Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, stanno già pensando a come apportare correttivi alla squadra di Paulo Fonseca per le sessioni invernale ed estiva del 2025.