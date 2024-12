Carriera e statistiche di Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche prima di fare il suo esordio nella Prima Squadra del Monaco, nella stagione 2020/2021 fa base al Monaco 2. Qui, da fantasista, mette a segno solamente 3 reti in 17 presenze. A quel punto è Niko Kovac a notarlo e chiamarlo tra i grandi, dove fa il suo debutto il 16 ottobre 2021 contro l'Olympique Lione nella sconfitta per 2-0. Le sue tre stagioni e mezzo a 'Les Rouges et Blancs' sono state particolarmente importanti a livello realizzativo. In totale, infatti, tra Ligue 1, Champions League, Europa League e Coupe de France, ha collezionato 74 presenze siglando 13 gol e mettendo a segno 11 assist. Per quanto concerne la Nazionale, finora ha esordito solo con la Francia Under 20 e Under 21, oltre alla Selezione Olimpica con cui ha vinto l'argento a Parigi 2024.