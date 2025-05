Milan, Conceicao e la bellissima intervista per la festa della Mamma

Sergio Conceicao, in occasione della prossima festa della Mamma, ha ricordato sua madre in una bellissima intervista per Milan TV

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 11:00)

"Sono uno degli 8 figli che ha avuto. Avevamo un amore che non si può spiegare nei confronti della nostra mamma". Così Sergio Conceicao, in occasione della prossima festa della Mamma di questa domenica, ha ricordato sua madre in una bellissima intervista per Milan TV. Ecco le sue parole: "Siamo cresciuti nella difficoltà, tanta, solo papà lavorava, mamma si occupava di tutti i figli con tanto amore e affetto. Era una donna di riferimento: se mi domandano i momenti più felici della mia vita, penso anche a lei che mi manca".

Sulla morte dei genitori: "Questo percorso familiare mi ha dato forza: a 4 anni ho perso un fratello che aveva 12 anni. Dopo mio papà è morto quando ero giovane, mia mamma dopo un ictus era paralizzata dal lato sinistro, non era autonoma. Io da piccolino l’ho aiutata in tutto: fare la doccia, da mangiare. Ho vissuto un amore ancora più grande che non posso spiegare a parole. A livello di soldi non ne avevamo ma avevamo un grande amore: ricordo una frase ‘Chi ha la mamma è ricco e non lo sa’, è vero. Chi ha la mamma e i genitori, vivi e in salute è ricco e non lo sa".