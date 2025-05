Milan-Bologna, per Calabria partita speciale: ritorno a San Siro da ...

Milan-Bologna, per Davide Calabria una partita speciale allo Stadio San Siro. 'Il Corriere dello Sport' parla della sua stagione e non solo

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Davide Calabria entrerà a San Siro da avversario del Milan e sarà la prima volta nel suo ex stadio. Il terzino del Bologna è cresciuto nelle giovanili del Milan fino a diventarne il capitano. Come scrive il quotidiano, dopo tre mesi dallo strappo con Conceicao dopo Parma-Milan, il difensore ha lasciato il suo Milan per andare a giocare col Bologna.

Milan-Bologna, Calabria torna a San Siro da avversario. E con Conceicao ...

Col Bologna, ricorda il quotidiano, Calabria ha raccolto 9 presenze in Serie A, 6 delle quali da titolare. Già più che nella sua prima metà di stagione quando ancora era al Milan. In 5 giorni Calabria incontrerà il Milan 2 volte. Dopo il ritorno a Milano, dopo la gara di campionato ci sarà in agenda la finale di Coppa Italia che si giocherà, all’Olimpico di Roma, sempre contro i rossoneri. Prima però la sfida di questa sera fondamentale per il Bologna e la sua corsa europea. Per Calabria sarà un'emozione speciale. LEGGI ANCHE: Milan, Stam: "Non potevo rifiutare". E ora dove sono i campioni? Il Milanismo ...>>>