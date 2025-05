Milan, Ordine: 'Ecco cosa rischia Calabria. Calhanoglu e Inzaghi ...'

Milan, Ordine sull'inchiesta Doppia Curva: "Calabria e Calhanoglu: ecco come la penso"

"I tempi, i paragoni, e i soliti sospetti. Sono la sintesi dei commenti letti e ascoltati nella giornata del 1° maggio. Dopo la pubblicazione del comunicato Figc che ha chiuso il filone sportivo dell'indagine sulle curve di Inter e Milan. Cominciamo dai tempi. U faldoni della giustizia ordinaria arrivarono all'ufficio di Chinè a fine novembre. La procura federale ha impiegato 5 mesi per consultare le 15mila pagine e giungere al patteggiamento con squalifica di un turno per Calhanoglu e Simone Inzaghi (da scontare in Inter-Verona). I maliziosi segnalano che la squalifica è intervenuta proprio alla vigilia della partita in cui sicuramente Calhanoglu avrebbe riposato perché tra le due semifinali di Champions".