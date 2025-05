Milan, dal “rischio” dei due trofei alla rivoluzione: il futuro si decide in un mese

Milan, un mese per un nuovo ciclo. Una rivoluzione necessaria: ecco perché

Da Leao a Theo Hernandez, senza dimenticare Maignan, Reijners e Pulisic. Vero, tutto vero, ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League segna un limite che il Milan non oltrepassava da quasi 4 anni. Lo sappiamo, gli introiti della massima competizione europea sono a dir poco fondamentali e non goderne può mettere a rischio qualsiasi progetto. Ecco perché in molti definiscono la stagione rossonera come fallimentare, dato che la squadra a disposizione di Sergio Conceicao, almeno sulla carta, non è inferiore a nessuno in Italia.