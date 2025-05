Milan, che fine ha fatto Bondo? Oggetto misterioso del mercato invernale

Milan , che fine ha fatto Warren Bondo ? I rossoneri, che si stanno giocando le ultime possibilità di qualificarsi in Europa soprattutto tramite la Coppa Italia, hanno cercato di cambiare l'andamento della stagione a gennaio. La dirigenza del Milan, infatti, ha rivoluzionato la rosa durante l'ultima sessione di calciomercato, specialmente in un ultimo giorno di mercato infuocato. Proprio nelle ultime ore possibili, il Milan ha ceduto in prestito Bennacer al Marsiglia e ha acquistato a titolo definitivo dal Monza Warren Bondo . Dopo un paio di giornate in Serie A passate in bacino di carenaggio per un piccolo infortunio, il francese è entrato tra i convocati di Conceicao, che lo ha provato anche tra i titolari contro il Lecce al posto di Fofana.

Milan, dov'è sparito Bondo? Da rinforzo del mercato a punto interrogativo

Dopo il cambio tattico e il reintegro tra i titolari fissi di Fofana, Bondo non ha visto più il campo, come Musah. Nelle ultime partite di campionato e di Coppa Italia, Conceicao ha preferito Loftus-Cheek e Terracciano dalla panchina per fare rifiatare i titolari. Come mai? Nei pochi minuti giocati con il Milan, Bondo ha dimostrato si di essere un giocatore ancora grezzo per questi livello, ma anche di essere un centrocampista in grado di potere dare tanto: corsa, aggressività e pressing senza palla, buoni passaggi e ordine con la palla. Insomma buoni segnali in quei pochi sprazzi in campo. E per il futuro? A centrocampo il Milan potrebbe cambiare molto, soprattutto se dovesse arrivare un allenatore più 'giochista' (ad esempio Sarri). In quel caso servirebbe un regista al centro del campo. Poi dal Monza tornerà Zeroli e bisognerà capire il destino di Musah, Loftus-Cheek e dello stesso Bondo. Probabilmente il francese resterà a disposizione del Milan, visto che il prossimo anno potrà essere iscritto nelle liste europee come giocatore formato in Italia. Per ora resta un punto interrogativo. LEGGI ANCHE: Nesta: "Per rimanere al Milan ti devi fare il cu*o". Quando i campioni non bastavano>>>