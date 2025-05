Coppa Italia, pronto il treno del Milan: ecco il programma

Il Milan si giocherà l’ultima grande occasione della stagione: la finale di Coppa Italia contro il Bologna . Mercoledì prossimo, all’Olimpico di Roma, i rossoneri avranno la possibilità di salvare parzialmente un’annata complicata con un successo dal doppio significato: da un lato, la conquista di un trofeo che manca da 21 anni, il secondo stagionale dopo la Supercoppa, impresa che non riesce dal Milan di Ancelotti nel 2007; dall’altro, il pass diretto per la prossima Europa League, un traguardo fondamentale per la programmazione del futuro.

Finale Coppa Italia, per il Milan pronto un treno 'speciale': ecco di cosa si tratta

Un treno riservato ai familiari dei giocatori e ai dipendenti del club per andare ad assistere alla finale di Coppa Italia. Così scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Il Milan, si legge, rispetterà una "sua" tradizione e per la finale di Coppa Italia porterà tutta la famiglia rossonera sugli spalti dello Stadio Olimpico. Ci saranno praticamente tutti i dipendenti via Aldo Rossi. Dopo la partita, il treno ripartirà in direzione Milano, con la speranza che ci sia la festa per la vittoria contro il Bologna.