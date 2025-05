Il retroscena su Papa Prevost: “Ad ogni Roma-Milan ci prendevamo in giro”

Papa Prevost tifa la Roma. Padre Pagano: "Ad ogni sfida col Milan ..."

"Io sono milanista. Non è una grande squadra adesso, ma il cuore non dimentica. Tra l'altro quando la Roma ha giocato con la Fiorentina, ho scritto a Prevost che era l'ultimo miracolo dopo la morte di Papa Francesco. Volete che vi regaliamo la vittoria per la Champions? Tanto noi ormai… Quando sono arrivato a Roma lui era già lì ed era già tifoso, immagino che abbia dovuto scegliere tra Roma e Lazio e abbia scelto Roma. Per anni siamo andati in missione e non ci si trovava più, poi ci siamo ritrovati quando è diventato Padre Generale dell'Ordine e lì abbiamo vissuto insieme e visto le partite insieme. Ad ogni Roma-Milan ci prendevamo in giro. Lui è una persona molto semplice e questo aiuta gli altri a relazionarsi con lui. Lui ha celebrato il matrimonio di mia sorella, è un grande amico della mia famiglia che era una famiglia molto semplice. E poi si da rapportare anche con personalità di un certo spessore. Credo che sarà un Papa di dialogo, come serve oggi".