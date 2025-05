Prima pagina Tuttosport: Milan-Bologna, due volte in cinque giorni

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Tuttosport' apre con la Juventus. Riecco Vlahovic, pronto per lo spareggio contro la Lazio. Bella-Kotchap per la difesa del Torino. Super Gosens non basta alla Fiorentina. Milan-Bologna, due volte in cinque giorni. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.