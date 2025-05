Allenatore Milan , i rossoneri potrebbero cambiare in vista della prossima stagione? Il club dovrebbe decidere chi sarà il prossimo direttore sportivo poi, a cascata, le altre decisioni. La prima dovrà essere quella sulla panchina del Diavolo. Sergio Conceicao non ha più possibilità? Negli ultimi mesi si è parlato spesso di Allegri, Italiano e Conte, ma il portoghese potrebbe giocarsi tutte le carte per restare in rossonero. Ecco le ultime novità.

Allenatore Milan: rossoneri orientati a cambiare, ma Conceicao ...

Il Milan, scrive 'Il Corriere della Sera', sarebbe orientato a cambiare allenatore, potendo liberarsi unilateralmente già a giugno. Sergio Conceicao, però, vorrebbe far di tutto per mettere in difficoltà i dirigenti. Vorrebbe dimostrare a sé stesso e a lui di meritarsi un'altra occasione al Milan con due trofei conquistati in sei mesi. Non vorrebbe fallire: le possibilità che resti l'allenatore rossonero passano anche dalla vittoria in Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, probabili formazioni: Conceicao e un piano ben preciso>>>