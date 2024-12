CALCIOMERCATO MILAN

Maghnes Akliouche, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe uno dei grandi obiettivi del Milan per il calciomercato d’inverno: un colpo che si potrebbe fare, a determinate condizione. Come scrive il quotidiano, infatti, il Diavolo, con il ritorno di Bennacer, potrebbe anche decidere di non intervenire a centrocampo, ma magari investire sull'esterno. Sia Samu Chukwueze che Noah Okafor, infatti, stanno deludendo in questo momento. Dal calciomercato il Milan potrebbe puntare a un'ala che sappia anche giocatore al centro. Servirà la cessione di Chukwueze o Okafor.