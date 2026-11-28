Il Milan ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma per provare a mantenere questo rendimento fino al termine della stagione serviranno nuovi innesti dal calciomercato invernale. È questa la valutazione che emerge dall'analisi di Tuttosport di oggi. I rossoneri hanno trovato una propria identità sotto la guida di Rúben Amorim, ma gli impegni ravvicinati e le assenze stanno mettendo in evidenza alcune lacune nella profondità della rosa.

Il tecnico portoghese è costretto a ruotare frequentemente i propri uomini, sia per gestire le energie sia per sopperire agli infortuni. Una situazione che può diventare complicata quando il calendario si fa più intenso e il livello degli avversari aumenta. La sensazione è che il Milan abbia una squadra competitiva nei suoi undici titolari, ma che abbia bisogno di alternative di maggiore affidabilità per affrontare tutte le competizioni.

Alcuni giocatori hanno dimostrato di poter rappresentare valide soluzioni, come Ardon Jashari, che nelle ultime uscite ha dato segnali positivi, oppure Omari Hutchinson, protagonista di una buona prestazione contro l'Olympiacos. Anche giovani come Christian Comotto e Francesco Camarda fanno parte del gruppo, ma affidare loro responsabilità sempre maggiori richiede tempo e attenzione.

Endrick è il primo obiettivo: Krösche proverà a convincere Mourinho

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di. Il brasiliano, attualmente di proprietà del, è considerato il profilo ideale per aumentare la qualità e le alternative del reparto offensivo. Il giocatore, però, sta trovando poco spazio e il suo futuro dipenderà anche dalle valutazioni del club spagnolo e dalla situazione al suo attuale approdo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan vuole provare a convincere Jose Mourinho a lasciarlo partire. Il tecnico portoghese, però, ha recentemente chiuso le porte a possibili operazioni invernali, dichiarando di non volere né acquisti né cessioni durante gennaio. Un ostacolo importante per i rossoneri, che dovranno trovare la formula giusta per portare avanti l'operazione.

Un ruolo nella trattativa potrebbe essere svolto da Markus Krösche, il cui ingresso nella dirigenza milanista è atteso a breve. Il dirigente tedesco dovrebbe assumere il ruolo di Head of Football e contribuire alla costruzione della squadra.

La volontà di Gerry Cardinale di investire sul brasiliano sarebbe concreta. Il proprietario rossonero avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, Roc Nation, e con Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid. Endrick, attualmente infortunato, dovrebbe tornare a disposizione all'inizio del 2027. Il Milan dovrà quindi valutare anche i tempi del suo recupero e la possibilità di inserirlo nel progetto tecnico di Amorim.

Non soltanto Endrick: serve un terzino sinistro

L'attacco non è l'unico reparto che necessita di un intervento. Il Milan vuole rinforzare anche la fascia sinistra, dove la dirigenza sta valutando diversi profili. Tra i nomi citati da Tuttosport figura, con- suo procuratore - che starebbe spingendo per questa possibilità.

L'idea è quella di aggiungere un giocatore capace di garantire qualità e continuità, aumentando le alternative a disposizione di Amorim. La priorità sembra essere quella di intervenire con un profilo di livello, senza escludere anche una possibile sorpresa a centrocampo.

Le alternative per l'attacco: da Tresoldi a Demirović

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La pista Endrick non è l'unica presa in considerazione. Tra i profili monitorati compare anche, attaccante del, valutato peròdi euro e seguito anche dal Bayern Monaco. Una cifra importante, che renderebbe complicata un'eventuale operazione.Più indietro nelle valutazioni vengono citatidellodello. Il Milan dovrà quindi mantenere aperte diverse possibilità, soprattutto considerando la necessità di individuare un'alternativa offensiva qualora l'operazione per il brasiliano non dovesse concretizzarsi.

Il mercato di gennaio si preannuncia dunque fondamentale per le ambizioni rossonere. L'obiettivo non è rivoluzionare una squadra che ha già mostrato segnali importanti, ma completarla nei reparti in cui le alternative non offrono ancora sufficienti garanzie. Endrick e un nuovo terzino sinistro rappresentano le priorità: due colpi per permettere al Milan di Amorim di puntare ancora più in alto.