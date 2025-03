Allenatore Milan, Conte ancora in corsa? Secondo SportMediaset i rossoneri sarebbero pronti a fare di tutto per il tecnico del Napoli. Il punto

Il Milan si prepara alle ultime partite di questa stagione. Oggi contro il Como serviranno i tre punti per cercare di accorciare sul quarto posto visto che ci sarà un doppio scontro diretto: in questa giornata Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio. La squadra di Sergio Conceicao deve conquistare i tre punti se vuole sperare in una rimonta che sembra quasi impossibile. Per il prossimo anno? Si cerca un ds e un nuovo allenatore ( LEGGI QUI ). Ecco le ultime da SportMediaset.

Allenatore Milan, speranze per Conte: se dovesse liberarsi...

Come si legge, la lista di nomi per il post Conceicao va da Allegri a De Zerbi. In realtà ci sarebbe sempre quella sottile speranza di arrivare all'allenatore che i tifosi sognano: Antonio Conte. Tutto dipenderà dalla volontà dell'attuale tecnico del Napoli che, in alcune conferenze stampa, ha lasciato aperte delle illazioni su un futuro che potrebbe vederlo da un'altra parta, ma sarebbe complicato pensare a un divorzio tra Conte e De Laurentiis. Secondo SportMediaset, se Conte dovesse essere libero, il Milan farebbe di tutto per portarlo a Milanello. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao pazzo di Loftus-Cheek! Ecco cosa può dare>>>