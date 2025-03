Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri nella prossima stagione a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Su chi vedrebbe bene sulla panchina del Milan nel caso non fosse Allegri: «Resto sugli italiani. Antonio Conte è una garanzia, anche se non so se possa o voglia muoversi da Napoli. Una chance in una big la meriterebbe Gian Piero Gasperini, che mi pare sia in uscita dall’Atalanta».