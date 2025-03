Milan-Como, la probabile formazione: sono ben tre i dubbi di Conceicao

Il Milan si prepara alla delicata sfida con il Como, valida per la 29^ giornata della Serie A 2024/25. I rossoneri puntano a un'altra vittoria dopo quella in rimonta contro il Lecce per trovare il secondo successo consecutivo e continuare la rincorsa al quarto posto. La squadra di Sergio Conceicao, numeri alla mano, non è ancora condannata ma servono dei risultati positivi per strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Ecco, dunque, che la partita contro il gruppo di Cesc Fabregas diventa certamente cruciale.