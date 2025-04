Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare tantissimo in estate. Il tutto dovrebbe partire dal nuovo direttore sportivo, poi a cascata il nuovo tecnico del Diavolo e le scelte per quanto riguarda rinnovi, cessioni e acquisti estivi. Fabrizio Romano , esperto di calciomercato , ha parlato del futuro di Sergio Conceicao , ormai destinato a lasciare il posto da allenatore del Milan a un altro tecnico. Ecco le novità anche su Joao Felix .

"Il capitolo di Sergio Conceicao al Milan dovrebbe comunque concludersi alla fine della stagione". Poi il punto anche su Joao Felix: "Non sono previsti cambiamenti per Conceicao e Joao Felix, entrambi destinati a lasciare il Milan in estate". Quale futuro attende l'attaccante portoghese? "Joao Felix farà ritorno al Chelsea". Vedremo quale sarà l'allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione.