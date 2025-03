Calciomercato Milan, Joao Felix: quale futuro? Le rivelazioni di Romano

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate visto che la squadra al momento è nona in classifica e sembrerebbe essere molto difficile arrivare al quarto posto. La speranza resta comunque viva, ma con un nuovo DS e un possibile nuovo allenatore, il Milan potrebbe cambiare molto sul calciomercato. Tra i giocatori arrivati durante la rivoluzione invernale, Joao Felix è quello che forse ha deluso di più visto la grande attesa. Ecco le ultimo dall'esperto Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Romano: "Ecco il destino di Joao Felix. Dovrebbe..."

"Capitolo Joao Felix: dovrebbe tornare al Chelsea. Il Milan non ha intenzione di tenerlo e non ci sono trattative, certo poi si dovrà aspettare il nuovo allenatore e il nuovo ds rossonero, ma al momento sembra che Joao Felix sia destinato a tornare al Chelsea. Potrebbe lasciare il club se ci sarà un'offerta importante a titolo definitivo, ma le porte dei blues non sono chiuse per Joao Felix".