Calciomercato Milan, destinazione a sorpresa per Joao Felix? Il punto

La sua carriera, però, non proseguirà neanche in Inghilterra. Lo ha cercato, di recente, il Galatasaray, tanto che il suo agente, Jorge Mendes, aveva parlato di ipotesi plausibile in merito all'approdo del suo assistito tra i giallorossi di İstanbul.

Una pista porta al Benfica, l'altra invece fuori dall'Europa — Negli ultimi giorni, però, sono emerse due piste per Joao Felix: due opzioni che, al momento, sembrano essere maggiormente percorribili. Secondo 'Sport', quotidiano sportivo spagnolo, una è il ritorno - in prestito - nella fila del Benfica, club in cui è cresciuto.

L'altra, invece, è un trasferimento nella Saudi Pro League araba, a titolo definitivo, laddove vari club sarebbero disponibili ad elargirgli anche un ricco stipendio. Il giocatore, però, preferirebbe proseguire a giocare in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Maignan? Il sostituto arriva in uno scambio >>>