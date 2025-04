Calciomercato Milan, via Maignan? Il sostituto arriva in uno scambio

Domani il Milan di Sérgio Conceição sarà impegnato in Serie A contro l'Atalanta e, tre giorni più tardi, sempre a 'San Siro', nel derby di Coppa Italia contro l'Inter ma, intanto, l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta a società e calciomercato. Sul campo, infatti, la compagine rossonera ha deluso in questa stagione: può raddrizzare un po' la barca con un finale a tutta birra, ma non sarà comunque sufficiente a un riscatto completo. Per quello, bisognerà aspetterà l'anno venturo. Che vedrà un Milan rivoluzionato - o quasi - nell'organico del management così come del parco giocatori. PROSSIMA SCHEDA