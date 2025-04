Milan-Atalanta, Conceicao: “Mercoledì non salverebbe nulla”

Se è stata un'altra partita diversa dalle altre: "I giocatori che la mettono dentro danno qualcosa in più e oggi non è stato così. Il primo tempo abbiamo giocato una partita equilibrata. Nei primi 20/25 eravamo troppo bassi rispetto a quello che avevamo preparato. Avevamo davanti una squadra che è forte. Ci è mancata aggressività. Eravamo messi bene, compatti, ma ci è mancata densità sulle fasce. Gli ultimi 15 minuti del primo tempo bene, con più palloni nella metà campo offensiva. Abbiamo sbagliato tiri o ultimo passaggio. Ciò che ad alto livello fa la differenza. Abbiamo iniziato molto bene il secondo tempo e la prima volta che sono andati in ripartenza, loro sono bravi, hanno segnato. In settimana abbiamo lavorato su questi traversoni sul secondo palo, poi abbiamo preso un gol così. Abbiamo detto ai giocatori che avevamo bisogno di tutti perché c'erano due partite importanti e chi è entrato di solito dà qualcosa in più, ma oggi no. Però non è per loro, è per me".