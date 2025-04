Allenatore Milan, Romano: “Ecco la priorità di Allegri”

Continuano le voci sul possibile futuro del Milan : restano i dubbi sul nuovo direttore sportivo dopo le voci odierne su Paratici . Al momento sembrerebbero in corsa l'ex Lazio e l'attuale ds dell'Atalanta, Tony D'Amico. Poi sarà il tempo del nuovo allenatore , con i rossoneri che sembrerebbero tentati da un tecnico italiano e con esperienza in Serie A. Massimiliano Allegri , secondo i rumors recenti, potrebbe essere uno dei primi candidati. Ne ha parlato Fabrizio Romano , esperto di calciomercato , ne ha parlato sul suo canale 'YouTube'.

Allenatore Milan, Allegri possibile? Romano rivela: "Ecco quale è la sua priorità"

"Allegri sarà un protagonista di questa estate. E' ancora presto per dire qualcosa, ci vorrà qualche settimane. C'è un segnale in più: Allegri è stato vicinissimo all'Al Ahli, poi le cose sono cambiate. Da quanto mi risulta è stato contattato ancora dall'Arabia, con proposte contrattuali e di progetto importanti. Allegri le avrebbe messe da parte: la sua priorità è l'Europa e ancora di più l'Italia. Sta prendendo tempo". LEGGI ANCHE: Milan, le chance di Conceicao aumentano: ma non è detto che lui voglia restare...>>>