Allenatore Milan, Allegri vuole tornare! Ecco la clamorosa rivelazione

Continuano le voci sul possibile futuro del Milan : presto un possibile nuovo incontro tra Furlani e Tare , che potrebbe essere decisivo per il ruolo di direttore sportivo rossonero. Al momento sembrerebbero in corsa l'ex Lazio e l'attuale ds dell'Atalanta, Tony D'Amico. Poi sarà il tempo del nuovo allenatore , con i rossoneri che sembrerebbero tentati da un tecnico italiano e con esperienza in Serie A. Ecco le ultime importanti novità su Massimiliano Allegri , che potrebbe tornare a guidare il Milan a partire dalla prossima stagione.

Allenatore Milan, Allegri vicino? Ecco cosa avrebbe confessato agli amici

Come scrive Calciomercato.com, il Milan non dovrebbe rivoluzionare molto sul mercato in caso di arrivo di Allegri come nuovo allenatore e ci sarebbe un aspetto emozionale: il desiderio di rivincita del Milan è lo stesso di Allegri. L'ex allenatore della Juventus, si legge, starebbe attendendo una chiamata che non sarebbe ancora arrivata. Poi ecco la rivelazione: Allegri avrebbe confessato agli amici di volere tornare sulla panchina del Milan e starebbe seguendo tutte le partite dei rossoneri da mesi, studiano nuove possibili idee. Il suo nome, e quello di Italiano, sarebbe stato argomenti delle chiacchierate tra Furlani e i candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan. LEGGI ANCHE: DS Milan, Furlani punta tutto su Tare: secondo incontro. Ecco dove e quando >>>