Panchina Milan, Ravezzani rivela: “Le mie fonti mi dicono che Allegri …”

Sulle parole di Antonio Conte: "Nelle parole di Conte serve più onestà. Parla di Napoli come punto di arrivo per i giocatori, ma per lui stesso sembra più una tappa di passaggio. Commette lo stesso errore ovunque va, dopo un po' inizia a dire che chi lo ospita non è degno di lui… Lo ha detto ovunque eh: all'Inter, alla Juve, alla Nazionale… Fossi nel Napoli non ci darei peso, fa così con tutti. Conte non riesce a trattenersi e anche con De Laurentiis sta cadendo nello stesso errore".