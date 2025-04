DS Milan, Furlani ha scelto Tare: ecco i dettagli del nuovo incontro. Sarà decisivo?

Giorgio Furlani sembra aver scelto Igli Tare per il ruolo di nuovo DS del Milan: in programma un secondo incontro. Ecco i dettagli

Ormai sembra chiara la scelta da parte di Giorgio Furlani di puntare tutto su Igli Tare come nuovo DS del Milan. All'inizio l'ex Lazio era stato incontrato da Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, ed era di fatto il loro preferito come candidato a questo ruolo. Il CEO rossonero, invece, non era totalmente d'accordo e aveva spostato la propria attenzione su Fabio Paratici. Poi sappiamo quello che è successo con quest'ultimo e quindi si è dovuto ricominciare da capo. Dopo un'attenta cernita, con Giovanni Manna, Giovanni Sartori e Tony D'Amico tra gli altri profili attenzionati, negli scorsi giorni c'è stato un primo summit con l'albanese.