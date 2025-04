DS Milan, nuovo incontro tra Furlani e Tare: ecco quando è previsto

Negli scorsi giorni, come noto, c'è stato un incontro tra Giorgio Furlani ed Igli Tare, principale candidato per il ruolo di DS del Milan, ma nel corso dei prossimi giorni ce ne potrebbe essere un altro. I rossoneri, infatti, ormai sembrano intenzionati ad insistere su questa posta in vista della prossima stagione, nonostante lo stesso CEO del Diavolo spinga maggiormente per Tony D'Amico. Nel corso del primo summit non si è raggiunto un accordo totale, sebbene comunque sia andato bene. Inoltre il club avrebbe detto all'ex Lazio che avrebbe ricevuto una risposta in tempi più o meno brevi.