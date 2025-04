Ravezzani: “Tare? Milan autolesionista e dilettante se davvero …”

Su Inter e Juventus: "Chi gioca finali Champions e partitissime scudetto ha incassi impressionanti che fanno gola alla criminalità organizzata. Ecco perché Juve e Inter negli ultimi anni sono state più esposte. E spesso le istituzioni gradivano una certa tolleranza in cambio di pax sugli spalti. Vedo grande confusione intorno alla vicenda ‘Ndrangheta in cui sono state coinvolte Juve e Inter. In particolare quando si dice che Agnelli denunciò subito e l’Inter no. Queste sono le tempistiche (Bucci era non solo ultras, ma teneva anche i rapporti in curva per conto Juve)".