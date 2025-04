Inter-Milan, il derby di Coppa Italia vale l’intera stagione rossonera

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025. Si partirà dall'1-1 dell'andata, maturato tre settimane fa in virtù del gol di Tammy Abraham per il Milan di Sérgio Conceição e di Hakan Çalhanoğlu per l'Inter di Simone Inzaghi. I quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, hanno concesso ampio risalto all'evento: vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti pubblicate sul tema finora su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA