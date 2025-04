Quotidiani sportivi, le prime pagine: la notte del derby Inter-Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Si parte dall'1-1 dell'andata. L'Inter di Simone Inzaghi, che ha come obiettivo il Triplete, non può sbagliare. Ma lo stesso vale per il Milan di Sérgio Conceição, che si giocherà la stagione e il suo futuro europeo.