Allenatore Milan, Italiano nel mirino. Ecco la mossa del Bologna

'Il Corriere della Sera' fa il punto sui destini di alcuni allenatori di Serie A. Sergio Conceicao, perdendo la Coppa Italia, si è giocato la conferma al Milan (che probabilmente sarebbe arrivata col trofeo in bacheca). L'obiettivo è vincere contro Roma e Monza per dire addio con due successi. Contro i giallorossi non ci sarà Theo Hernandez. E per il futuro? Secondo molti rumors, il Milan potrebbe puntare su Vincezo Italiano. Ne parla sempre 'Il Corriere della Sera'.