Allegri al Milan! Accordo chiuso? Svelato lo stipendio! | LIVE NEWS

Segui il LIVE di PianetaMilan in cui parleremo di novità importanti sul nuovo allenatore del Milan. Clamorosa bomba su Allegri

Il Milan continua il suo lavoro sul futuro. Le prime mosse dovrebbero riguardare il direttore sportivo e l'allenatore. Qualche settimana fa avevamo parlato proprio del DS ( LEGGI QUI ). Oggi il canale YouTube di PianetaMilan continua con le sue live. Per questo è importate seguirlo, iscrivendosi e attivando le notifiche e la campanella. Vi attendono tanti contenuti!

Milan, Allegri ha l'accordo con i rossoneri? Segui con noi LIVE le notizie

Ecco qui la LIVE in cui parleremo del futuro allenatore del Milan. Al Milan è fatta per Allegri? Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri sarebbe vicino al ritorno sulla panchina del Milan! C’è l’ok di massima? Quali sono le cifre dell’accordo? In questa diretta esclusiva, analizziamo tutti i dettagli e i retroscena dell’affare!