Calciomercato Milan – Anche Cragno e Gollini tra i sostituti di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine dell’attuale stagione sportiva potrebbe consumarsi il divorzio tra Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed il Milan. Soprattutto nel caso in cui il portiere, classe 1999, non rinnovasse il contratto con il club di Via Aldo Rossi, che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Ecco perché, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, i rossoneri si stanno già guardando intorno alla ricerca di alternative. Oltre a Juan Musso (Udinese) e Alex Meret (Napoli), dei quali si parla anche su altri organi di stampa, il Diavolo starebbe seguendo con attenzione altri due estremi difensori.

Uno è Alessio Cragno, classe 1994, del Cagliari; l’altro, che sarebbe un pallino di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del Milan, è Pierluigi Gollini, 1995, di proprietà dell’Atalanta. NOVITÀ, INTANTO, SULL’ATTACCANTE BRASILIANO ÉVERTON >>>