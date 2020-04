PM – Calciomercato Milan: piace Éverton, ma Ancelotti è in pole position

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, sulle colonne de ‘La Stampa‘ in edicola, si parla di un rinnovato interesse del Milan per Éverton Sousa Soares, classe 1996, attaccante del Grêmio di Porto Alegre, già seguito dai rossoneri nel recente passato quando c’era Leonardo alla guida dell’area tecnica del club di Via Aldo Rossi.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, poteva esserci un derby a distanza, tra il Milan e Carlo Ancelotti, per Éverton, ma ad oggi la dirigenza rossonera non ha messo in moto altre offensive per strappare il funambolico brasiliano alla concorrenza. Nei prossimi mesi capiremo meglio la situazione e vedremo se al Milan avranno intenzione di affondare il colpo.

Stando alle notizie oggi in nostro possesso, il club che non ha mai mollato Éverton è …. l’Everton di Ancelotti, che è pronto a sborsare al club brasiliano una cifra intorno ai 36 milioni di euro per assicurarsi ‘Cebolinha‘. ZLATAN IBRAHIMOVIC, INTANTO, METTE NEL MIRINO UN NUOVO OBIETTIVO >>>