Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/04/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina apre, a tutta pagina, con il possibile, clamoroso avvicendamento tutto argentino nella fila dell’attacco della Juventus: pronto ad uscire il ‘Pipita‘, Gonzalo Higuaín, mentre si prepara ad entrare Mauro Icardi, in una maxi-trattativa che prevedrebbe anche il trasferimento, al PSG, del terzino sinistro brasiliano Alex Sandro e del regista bosniaco Miralem Pjanić. In basso, spazio anche al calciomercato dell’Inter, con Antonio Conte, tecnico nerazzurro, che sogna Timo Werner, Emerson Palmieri e Corentin Tolisso. Nel riquadro verticale, l’intervista esclusiva con Cesare Prandelli e il ricordo del 5-0 del Milan di Arrigo Sacchi sul Real Madrid nella Coppa dei Campioni 1989.

