Calciomercato Milan – Bivio Donnarumma: piace a Real Madrid e Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento di calciomercato a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, classe 1999, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Donnarumma è al centro di un intrigo che, probabilmente, infiammerà la sessione estiva di mercato. In questi giorni si è fatto nuovamente sotto il Real Madrid, corteggiamento non nuovo, ma che ha trovato nuova linfa nel momento in cui la stagione sportiva è andata in stand-by per l’emergenza coronavirus.

Zinedine Zidane, tecnico dei ‘Blancos‘, non è soddisfatto infatti del rendimento dei suoi portieri: Thibaut Courtois, il titolare fisso, non sembra aver fatto breccia nelle sue simpatie e Alphonse Areola, preso in prestito dal PSG, ha fatto tantissima panchina. Evento che difficilmente si ripeterà.

Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto del Milan 50 milioni di euro per Donnarumma: cifra non elevata, se si pensa al valore del numero 99. Ma onesta, in rapporto alla ravvicinata scadenza contrattuale dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia (NA).

L’agente Mino Raiola, procuratore tra l’altro anche di Areola, sta già trattando Paul Pogba con il Real Madrid ma è consapevole che non conviene affrettare i tempi per il trasferimento del portiere, perché, con il passare dei giorni, il prezzo si abbasserebbe … L’unica possibilità, per il Milan, affinché Donnarumma non venga venduto in saldo, è quella che si scateni un’asta tra i top team europei.

Su Donnarumma, dunque, c’è da registrare anche l’interesse del Chelsea. I ‘Blues‘ di Frank Lampard vogliono disfarsi del portiere basco Kepa Arrizabalaga e puntare su quello del Milan. I londinesi vorrebbero inserire proprio il cartellino dell’ex Athletic Bilbao nella trattativa con il Milan per Donnarumma, mentre il Diavolo, da una sua eventuale cessione, vorrebbe ricavarci soltanto soldi.

Infine, occhio al PSG, unico club ad aver presentato, finora, un’offerta concreta per Donnarumma. È successo la scorsa estate, ma l’idea di Leonardo (20 milioni di euro più Areola) era stata bocciata dal Milan e, pertanto, la risposta sarà la medesima nel prossimo mercato. Chi vorrà Donnarumma, davvero, dovrà pagarlo fior di quattrini. INTANTO ZLATAN IBRAHIMOVIC PUNTA UN IMPORTANTE OBIETTIVO >>>