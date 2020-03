Calciomercato Inter – Prende piede l’ipotesi di un ritorno di Coutinho

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, ma anche da altri media, il Bayern Monaco avrebbe deciso di riscattare Ivan Perisic e di lasciar tornare quindi Philippe Coutinho al Barcellona. Entrambi i calciatori, al momento, si trovano in Baviera in prestito con diritto di riscatto.

Di qui la possibile idea in casa nerazzurra: un prestito biennale per Coutinho, soprattutto qualora i blaugrana dovessero allungare il contratto del giocatore fino al 2024. Il brasiliano potrebbe tornare all’Inter nell’affare che porterebbe Lautaro Martinez in Spagna. Dalle notizie che filtrano, riportare Coutinho all’Inter, sarebbe il sogno del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio.

Nel frattempo, in casa Milan i tifosi sembrano ormai rassegnati all’idea di perdere un big della rosa. Per saperne di più continua a leggere >>>

