Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 20 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa rossonera la tentazione che riguarda Arkadiusz Milik, attaccanti polacco del Napoli in scadenza nel 2021, qualora il Milan non riesca a trattenere Zlatan Ibrahimovic. Dal CorSport intervista esclusiva ad Adriano Galliani che parla del drammatico momento nel mondo del calcio con i profondi danni dal punto di vista economico.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA