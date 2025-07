Kovacevic: 'Modric farà la differenza al Milan. Su Vlahovic ...'

«Ci chiediamo tutti perché Dusan non sia più titolare, resta uno dei migliori cinque centravanti d’Europa». Darko Kovacevic, direttore sportivo dell’Olympiacos ed ex Juventus, parla di Vlahovic, del Milan e di Modric nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': «A Dusan direi di cambiare aria subito. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove».