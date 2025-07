Fabio Licari, giornalista, parla di Archie Brown e in generale del calciomercato del Milan nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'

"Archie Brown alle dieci di sera era del Milan, ma nella notte ha cambiato maglia. No Milano ma Istanbul, destinazione Fenerbahçe, dove lo aspetta Mou". Fabio Licari, giornalista, parla di Archie Brown e in generale del calciomercato del Milan nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il suo pensiero: "La beffa notturna su Brown può succedere a tutti, ma significa che le risorse a disposizione non permettono più di essere competitivi rispetto a movimenti di secondo piano. Anche con Jashari non va benissimo: il Bruges sta esagerando con la valutazione, fa muro, la volontà del giocatore alla lunga conterà qualcosa, ma sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire lo svizzero multiruolo".