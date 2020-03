Calciomercato Inter – Barcellona spaventato dalla clausola di Lautaro

CALCIOMERCATO INTER – Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona, che da tempo segue da vicino Lautaro Martinez, pare essere spaventato dalla clausola rescissoria di 111 milioni di euro che l’Inter richiede per lasciare partire l’attaccante argentino.

La necessità dei blaugrana, di trovare una nuova punta da affiancare Lionel Messi, è forte. La dirigenza nerazzurra fa sapere che non è interessata a ricevere contropartite tecniche, ma vuole solo soldi freschi. Nel frattempo, il vicepresidente nerarruzzo Javier Zanetti, blinda Lautaro Martinez. Queste le parole di Zanetti: “Il futuro di Lautaro lo vedo sempre in Italia, nell’Inter”. La dirigenza del Barcellona ha comunque pronta un’alternativa qualora non dovesse andare in porto la trattativa con l’Inter: Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.

Per quanto riguarda la panchina del Milan per la prossima stagione, pare ci sia uno stop nella trattativa con Ralf Rangnick. Per saperne di più clicca qui >>>

