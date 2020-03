Calciomercato Milan – Tifosi rassegnati alla cessione di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato del calciomercato del Milan, sottolineando come potrebbe essere quasi giunta al termine l’avventura di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in maglia rossonera.

L’addio del numero 99 rappresenterebbe un grosso problema per il Diavolo, sul piano tecnico e di immagine, ma la sua cessione, data ormai per scontata dalla ‘rosea‘ viste le difficoltà del club di Via Aldo Rossi nel rinnovare un contratto già molto oneroso, apre la porta a molte considerazioni.

Tra questa pensare al dopo Donnarumma, anche perché, a suo dire, i tifosi del Milan si sono ormai rassegnati e non si ribellerebbero probabilmente troppo neanche dinanzi ad una sua cessione, un modo di fare (cospicua) cassa e di avere un capitale da spendere per il futuro.

Un altro top player rossonero, Zlatan Ibrahimovic, potrebbe salutare Milanello a fine stagione. Chi potrebbe prenderne il posto nel cuore dell’attacco? Continua a leggere per scoprirlo >>>

