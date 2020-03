Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio: piace Milik del Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è curioso come nuovamente il futuro dell’attacco del Milan s’intrecci con quello del Napoli. Già nel mercato di gennaio, la decisione di Zlatan Ibrahimovic di approdare in rossonero era stata messa in discussione dal forte interessamento del club di Aurelio De Laurentiis, che con uscite esplicite aveva fatto capire di voler l’attaccante svedese.

A giugno gli interessi dei due club potrebbero nuovamente intrecciarsi. Per la rosea la permanenza in via Aldo Rossi di Ibra è decisamente remota e con il suo addio ormai prossimo bisogna pensare ad un possibile sostituto. Il nome è quello di Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli in scadenza nel 2021. Coi partenopei l’ex Ajax, complici alcuni infortuni di troppo, non è mai riuscito a imporsi come vero protagonista nonostante la sua media realizzativa sia ottimale. Le trattative per il rinnovo non decollano e allora il Milan potrebbe inserirsi e strappare il sì dell’attaccante.

Il club rossonero potrebbe sfruttare la presenza di Rino Gattuso in panchina, che è un grande estimatore di Hakan Calhanoglu. Una delle idee, infatti, potrebbe essere quella di uno scambio tra i due giocatori, entrambi con scadenza contrattuale nel 2021. Il Napoli dal canto suo avrebbe messo nel mirino Luka Jovic del Real Madrid per sostituire Milik. Il serbo, cercato in passato anche dal Milan, non si è ambientato a Madrid e ieri lo ha dimostrato ancora una volta, fuggendo dalla quarantena spagnola e rientrando a Belgrado dalla fidanzata.

Il tutto in attesa di capire se Stefano Pioli rimarrà o meno alla guida tecnica rossonera e se avrà dunque voce in capitolo in questa importante decisione. Dalla scelta del futuro centravanti del Milan passa di fatto la rinascita rossonera della prossima stagione. Chi non se la passa bene in casa rossonera è Rafael Leao: ecco il motivo>>>

